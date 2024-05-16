В Швейцарии 6 человек пострадали из-за нападения мужчины с ножом

Шесть человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в швейцарском городе Цофингене вечером 15 мая.

Двое из них тяжело ранены, сообщила полиция кантона Аргау.

"Полиция кантона Аргау знает о шести пострадавших, из которых двое тяжело ранены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

В нем также отмечается, что о нападавшем "все еще известно немного". Предполагается, что ему около 40 лет и он родом не из Швейцарии. Мужчина до сих пор находится под охраной полиции.

"Опасности для населения Цофингена больше нет", - указали правоохранители.

По информации портала 20 Minuten, двое из шести пострадавших - учителя местной школы, рядом с которой случилось происшествие. 15 мая здание было закрыто по указанию полиции, однако 16 мая занятия должны пройти в обычном режиме.

Накануне портал сообщил, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени (17:00 мск) в районе вокзала и образовательного центра Цофингена. В результате нападения пострадали минимум двое человек, включая беременную женщину, их доставили в больницу.

Полиция задержала злоумышленника, однако данных о его личности пока нет, мотивы его действий выясняются. На поиски нападавшего ушло более двух часов.