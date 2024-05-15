Тушившие окурки о пятилетнего сына россияне попали под арест

Тракторозаводской районный суд Волгограда арестовал Эдуарда Геворкова и Анастасию Солнышкину за то, что они избивали пятилетнего сына и тушили о него сигареты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

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В отношении Геворкова и Солнышкиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»). Они заключены под стражу на срок до 14 июля. Во время заседания мужчина возражал против ареста и просил применить домашний арест. Женщина против ареста не возражала.

По данным следствия, Солнышкина является мачехой пострадавшего. В период с апреля 2022 года по февраль 2024 она вместе с отцом ребенка тушили о тело мальчика окурки сигарет.

Их задержали правоохранители 14 мая. Пострадавший мальчик изъят из семьи и отправлен в социальный центр.