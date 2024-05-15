Россиянин поверил, что его профиль на «Госуслугах» взломали и потерял 10 млн рублей

Житель Вологды ответил на звонок мошенников и лишился десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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С мужчиной связалась неизвестная и заявила, что кто-то пытается перевести его сбережения на сторонние счета. При этом человек использовал его секретное слово. Она добавила, что кто-то пытался взломать его профиль на портале "Госуслуги" и похитить его деньги.

Спустя несколько дней мужчина снял со своего счета 3,4 миллиона рублей и перевел на "безопасный счет" два из них. Позже он отправился к сыну в Петербург, но даже в поездке находился на связи с мошенниками. В путешествии он перевел еще миллион.

Затем выяснилось, что неизвестные пытаются оформить на него кредиты. Россиянин взял несколько займов в банках и отправил на указанные счета еще семь миллионов рублей.

Только спустя время в приложении он увидел многомиллионные кредиты и понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, аферистов ищут.