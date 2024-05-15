В Санкт-Петербурге кипяток залил парковку с автомобилями

Трубу с горячей водой прорвало на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash на Мойке. Кипяток залил парковку с автомобилями.

"Земля разверзлась на Ярослава Гашека — шесть самых невезучих легковушек там прямо сейчас варятся в яме с кипятком. Площадь розлива — 2000 квадратов. Из опасной зоны уже эвакуировали 11 авто, но еще семь остаются в ней", - говорится в сообщении.

В месте прорыва трубы находится машина, передняя часть которой опустилась в кипящую воду. О пострадавших не сообщается.

До этого коммунальная авария произошла на улице Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Вода из поврежденной канализации затопила парковки с автомобилями. Водоканал сообщил, что магистраль повредили рабочие частной фирмы во время земляных работ.