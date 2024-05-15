В Николаеве на юге Украины произошел пожар после взрыва

Пожар возник после взрыва на станции техобслуживания (СТО) в городе Николаеве на юге Украины. Как сообщили в Госслужбе по ЧС Украины, его площадь достигала 400 кв. м.

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"Горела территория СТО в одном из районов города, в том числе здание и припаркованные рядом автомобили, площадью 400 кв. м", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГСЧС. Там добавили, что к тушению огня привлекались 42 пожарных, были задействованы 8 единиц техники.

Ранее мэр города Александр Сенкевич сообщал о взрыве в городе. В тот момент в Николаевской области действовало предупреждение о воздушной тревоге.