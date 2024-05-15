Тушинский суд Москвы продлил арест 67-летнему московскому педиатру Надежде Буяновой по делу о распространении фейков об армии России до 2 ноября. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным издания, во время заседания 15 мая Буянова заявила, что разговора, который стал причиной возбуждения уголовного дела, в действительности не было. Также педиатр рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Буянову обвиняют в распространении фейков об армии РФ. Согласно информации следствия, педиатр некорректно высказывалась о погибших в зоне СВО и поддерживала действия ВСУ. Причем все это произошло во время приема в поликлиники, куда к ней пришли мать с семилетним сыном, отец которого погиб в зоне спецоперации. Буянова отрицает свою вину, утверждая, что ее оговорили. На сторону педиатра стали российские врачи, которые потребовали освободить ее из СИЗО. При этом Буянову после произошедшего сразу уволили из поликлиники.