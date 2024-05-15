Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании S7 попытались ослепить лазером в небе над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла около 19:00 (мск) 14 мая на рейсе Embraer 170 из Красноярска в Новосибирск. При заходе на посадку в аэропорту Толмачево экипаж сообщил об освещении лазером зеленого цвета из центра Новосибирска.

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Пилоты продолжили посадку в штатном режиме. Приземление прошло благополучно.

Ранее в США частный Boeing 757 экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим лайнером в аэропорту. Воздушное судно задело крылом находившийся на стоянке бизнес-джет.