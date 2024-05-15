Суд оштрафовал блогера Потапенко* на 30 тыс. рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Дмитрия Потапенко*(признан иноагентом в РФ) на 30 тыс. рублей за нарушение деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении Потапенко Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 4.4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

Минюст РФ внес его в список иноагентов 26 января. По данным сайта министерства, Потапенко участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.