Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Фицо

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлено задержание мужчины, устроившего стрельбу после заседания правительства Словакии и ранившего премьер-министра республики Роберта Фицо.

Также опубликованы кадры с пострадавшим Фицо. На видео, распространенном словацким изданием Pravda, охрана премьера уводит его с места происшествия.

В среду словацкие СМИ сообщили, что в здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба, премьер-министр республики Роберт Фицо получил ранения.