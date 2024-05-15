Обвинение запросило 17 лет колонии для физика Маслова

Гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для новосибирского физика Анатолия Маслова, которого обвиняют в государственной измене, сообщила адвокат 77-летнего ученого Ольга Динзе. News.ru

Маслова также хотят оштрафовать на 500 тысяч рублей. Динзе отметила, что обвинение учло возраст и состояние здоровья ученого. Обвиняемый свою вину не признает. Lenta.ru

Маслов находится под стражей с июня 2022 года. Источник ТАСС сообщал, что ему инкриминируют предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком. Дело расследовал центральный аппарат ФСБ России. В мае прошлого года физик был переведен из московского СИЗО «Лефортово» в петербургское СИЗО-3. В феврале 2024 года Динзе сообщала ТАСС, что состояние здоровья обвиняемого ухудшилось в СИЗО. Он перенес сердечный приступ. ТАСС