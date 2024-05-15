В Хабаровске в больнице умерла получившая ожоги при пожаре пожилая женщина

Пожилая женщина, получившая ожоги при пожаре в больнице в Хабаровске, умерла в реанимации. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Сообщение о возгорании поступило ночью. Горело здание корпуса больницы на улице Воронежской в палате на втором этаже. Площадь пожара составила 10 кв. м. Из-за задымления на этажах здания была организована эвакуация пациентов, были выведены 99 пациентов, в том числе маломобильных граждан, также вышли 18 сотрудников учреждения. Сообщалось, что одна женщина получила ожоги.

"Для оказания медицинской помощи она была переведена в реанимационное отделение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась", - сказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).