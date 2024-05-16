В суд поступило ходатайство о продлении ареста обвиняемых в теракте в «Крокусе»

В Басманном суде заявили, что следствие предоставило ходатайство о продлении срока ареста восьмерым обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус сити холл».

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что ходатайство поступило в отношении Рачабализоды С. М., Мирзоева Д. Б., Файзова М. З., Фаридуни Ш., Курбонова Д. Б., Шарипзоды М. З., Лутфуллои Н. и Юсофзоды Я. Д.

Ранее в ФСБ сообщили, что главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.

В конце марта ведущие расследование трагедии следователи заявили, что исполнители террористического акта в «Крокусе» во время допросов сказали, что их действия через мессенджер координировал мужчина под псевдонимом.