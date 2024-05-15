В Новороссийске взорвали 100-килограммовую авиабомбу

Авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны была обнаружена при грейдировании дороги и уничтожена саперами. Об этом рассказал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

По его словам, опасная находка была сделана на расстоянии около 30 метров от федеральной трассы, на выезде из станицы Натухаевской в сторону Анапы.

«Авиационная бомба ФАБ-100 времен ВОВ уничтожена на полигоне Раевском», - рассказал он.

Заместитель мэра уточнил, что это уже четвертая с начала года авиабомба времен Великой Отечественной войны, которая была найдена в районе Новороссийска и уничтожена.

Ранее поисковики нашли обломки истребителя ЛаГГ-3 времен Великой Отечественной войны и останки летчика, который числился пропавшим без вести. Находка была сделана поисковым отрядом из Тюмени «Память сердца» у деревни Великое Село в Старорусском районе Новгородской области.