$90.92-0.3398.90+0.07
Войти в почту

Присяжные признали криминального авторитета Шишкана виновным в организации ОПГ

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении криминального авторитета Олега Медведева, известного по прозвищу Шишкан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану
© ТАСС
"На основании доказательств Следственного комитета присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт Олегу Медведеву и участникам возглавляемого им преступного сообщества, обвиняемым в убийствах, бандитизме и совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Позднее на основании вердикта присяжных Второй Западный окружной военный суд, который рассматривал уголовное дело в отношении подсудимых в закрытом от СМИ и публики режиме, назначит фигурантам дела сроки.

Происшествия
Олег Медведев
Следственный комитет
Громкие уголовные дела