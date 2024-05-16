Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении криминального авторитета Олега Медведева, известного по прозвищу Шишкан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"На основании доказательств Следственного комитета присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт Олегу Медведеву и участникам возглавляемого им преступного сообщества, обвиняемым в убийствах, бандитизме и совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Позднее на основании вердикта присяжных Второй Западный окружной военный суд, который рассматривал уголовное дело в отношении подсудимых в закрытом от СМИ и публики режиме, назначит фигурантам дела сроки.