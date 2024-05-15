Во Внуково поймали пассажира с 70 тысячами евро в рюкзаке

В аэропорту Внуково остановили 25-летнего гражданина Белоруссии, который пытался вывезти в Турцию 70 тысяч евро, задекларировав лишь часть из них. Об этом сообщает ФТС России.

По данным ФТС, пассажир заявил таможенникам, что везет с собой 50 тысяч евро, но предъявил пачку евро и долларов в эквиваленте почти 75 тысяч долларов. Молодой человек сказал, что знаком с правилами вывоза валюты из России, «но в этот раз решил ее не декларировать».

В России действует временный запрет на вывоз валюты на сумму более десяти тысяч долларов. За нарушение этого запрета пассажиру грозит штраф в размере х15 незаконно вывозимой суммы или до четырех лет ограничения свободы.

Пограничники в Амурской области ранее остановили иностранцев, которые пытались вывезти из России более трех килограммов самородного золота под видом декоративных подвесок. Стоимость изъятых самородков оценивается более чем в 18 миллионов рублей.