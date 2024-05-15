Самолет сел с убранным шасси в Японии

Небольшой учебный самолет совершил посадку с убранным шасси в аэропорту Фукуи, это привело к закрытию взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал NHK.

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По информации министерства транспорта Японии, инцидент случился около 13:45 по местному времени (07:45 мск).

Небольшой самолет по завершении учебного полета приземлился на фюзеляж, то есть с убранными шасси. В момент инцидента в самолете был только пилот, однако он не пострадал.

На сегодняшний день специалистами выясняются обстоятельства инцидента. Взлетно-посадочную полосу закрывали. Данные о том, когда она будет вновь открыта для взлета и посадки самолетов, пока нет.

12 мая сообщалось, что на Ярославском шоссе легкомоторный самолет низко пролетел над проезжей частью и напугал водителей. Столкновения не произошло, летательный аппарат пролетел мимо на небольшой высоте. Инцидент случился в Подмосковье, в Пушкинском городском округе.