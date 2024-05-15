СК предъявил обвинение подростку за ДТП в Ростове-на-Дону

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в отношении 16-летнего подростка за ДТП в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб шестилетний ребенок, фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, авария произошла 8 мая на улице 2-й Пролетарской в Ростове-на-Дону. Подросток, не имеющий права управления транспортным средством, находясь за рулем ВАЗ-2106, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся.

После случившегося 16-летний водитель покинул место ДТП. В результате аварии шестилетний пассажир получил травмы, от которых скончался в больнице.

По информации ведомства, в ходе допроса обвиняемый полностью признал вину, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.