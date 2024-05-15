Стали известны подробности о матери, бросившей дочь в супермаркете

Полицейские задержали 36-летнюю жительницу Сургута, подозреваемую в том, что она оставила дочь в краснодарском супермаркете, передает пресс-служба краевого УМВД. Женщину сняли с поезда Кисловодск — Санкт-Петербург.

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Безработная 36-летняя приезжая из Сургута, избавившись от трехлетней дочери, в тот же день на автобусе из Краснодара добралась до Кропоткина и села на проходящий поезд, — сообщили в полиции.

Сейчас силовики возвращают ее в краевую столицу. Там установят все обстоятельства происшествия. В том числе подозреваемую отправят на психиатрическое освидетельствование.

Трехлетняя девочка сейчас находится в медучреждении. После проверки правоохранителей будет решаться ее дальнейшая судьба.

Женщина привела дочь в краснодарский «Магнит» 13 мая. Она попала на камеры видеонаблюдения. Сотрудники, когда поняли, что ребенок долгое время находится в магазине без родителей, вызвали полицию. Девочку уложили спать на куртках в тележке для продуктов.

Ранее в Архангельске школьница смогла незаметно для всех родить в туалете торгового центра. Вместе с 18-летним отцом новорожденного она выкинула ребенка в лесу и девять месяцев вынашивала тайну своего поступка. Но в итоге она показала видео с новорожденным в туалете подругам, а те сообщили о происшествии в полицию. Тело ребенка найти не смогли, а отца убитого новорожденного задержали.