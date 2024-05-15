Пожар в одном из главных туристических мест Стамбула попал на видео

В одном из главных туристических мест турецкого Стамбула — на Египетском базаре в районе Эминеню — вспыхнул пожар. Инцидент попал на видео, которое публикует местное издание HaberTurk.

По данным источника, возгорание началось в дымоходе ресторана, расположенного на базаре. В район было направлено множество пожарных расчетов. Они занимаются локализацией огня. Информации о пострадавших нет.

8 мая самолет авиакомпании Delta Air Lines с пассажирами на борту загорелся сразу после посадки и попал на видео. Инцидент произошел после того, как воздушное судно подключили к электросети аэропорта.