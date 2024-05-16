Мужчина зарезал собаку во дворе жилого дома в Лобне

Жительница Лобни заявила в полицию об убийстве собаки во дворе дома. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в поселке Икша. По предварительным данным, неизвестный ударил собаку в брюхо острым предметом. Свидетели вызвали ветеринаров, однако спасти животное не удалось. Тело собаки направили на экспертизу.

— Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции, — рассказала Петрова.

Злоумышленнику предъявили обвинения по статье «Жестокое обращение с животными». Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

В начале мая в Telegram-каналах распространился видеоролик, на котором несколько подростков издевались над котенком, в результате чего животное погибло. После произошедшего полиция провела проверку в городском округе Лотошино.