Суд решил судьбу пытавшегося задушить ребенка в магазине москвича

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который пытался задушить девочку в московском магазине, сообщила прокуратура Москвы. Его признали виновным в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд применил к 44-летнему мужчине, напавшему в магазине на малолетнюю девочку, меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, 6 января в магазине на Новочеркасском бульваре осужденный в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомую 6-летнюю девочку. Он с силой схватил ребенка за шею и высказывал угрозы. Благодаря решительным действиям отца и очевидцев, нападавший был обезврежен. Экспертиза показала, что нападавший страдает психическим расстройством, ему требуется принудительное лечение.