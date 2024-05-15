Дрон ВСУ помешал делегации "Талибана"* прилететь в Казань

Делегация афганского движения «Талибан» (*организация запрещена в России) не смогла вовремя прибыть на экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» из-за атаки украинского беспилотника на татарстанскую столицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным журналистов, талибы должны были вылететь из Москвы в Казань в 08:45 мск, однако рейс до сих пор задерживается из-за утренней атаки. Отмечается, что делегацию от Афганистана возглавляет и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи.

Напомним, утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что около 07:30 мск украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Татарстана.

Над Татарстаном сбили беспилотник

По информации Telegram-канала Mash, летательный аппарат сбили над селом Верхний Услон, которое находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани. Воздушную гавань закрыли на прием и отправление самолетов в целях обеспечения безопасности.