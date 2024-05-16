Врача клиники Хайдарова отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Илью Елагина, заведующего отделением клиники пластической хирургии «Ай кью пластик», которая принадлежит Тимуру Хайдарову.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд избрал в отношении Ильи Елагина меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в суде.
По данным суда, Елагин оперировал пациента, который впоследствии скончался. Ассистировал второй задержанный Тамерлан Кадзаев, ему ещё не избрали меру пресечения.
Врачей задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть.
В середине апреля в СК России заявили о приостановке деятельности пластического хирурга Хайдарова.