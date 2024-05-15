СК предъявил обвинение заведующему хирургическим отделением и хирургу принадлежащей Тимуру Хайдарову клиники пластической хирургии "Ай кью пластик", которые накануне были задержаны в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Врачам столичной клиники пластической хирургии предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы", - сказали в пресс-службе.

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В СК добавили, что с 45-летним заведующим хирургического отделения ООО "Ай Кью Пластик" и 28-летним врачом-хирургом этой клиники проведены следственные действия, в том числе допросы и очные ставки.