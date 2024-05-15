Женщина погибла при пожаре в квартире на юге Москвы

Женщина погибла и мужчина пострадал при пожарах в столице утром 15 мая, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Утром 15 мая в квартире на ул. Кантемировская произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1946 года рождения. Также в результате пожара в квартире на ул. Новокосинская пострадал мужчина 1992 года рождения, который госпитализирован», – сказали в ведомстве.

Оба возгорания, по предварительным данным, случились из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Пожарно-технические экспертизы помогут выяснить точные причины пожаров. Прокуратура контролирует ход процессуальных проверок по фактам возгораний.