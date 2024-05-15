Мошенники все чаще стали представляться операторами мобильной связи

Сотовые операторы имеют обширную клиентскую базу, которая включает все категории населения. Некоторые клиенты, такие как дети, подростки и пожилые люди, привлекают особое внимание злоумышленников из-за своей доверчивости.

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Об основных схемах мошенничества и о том, как от них защититься, "РГ" рассказал директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Денис Ковалев.

Как обманывают мошенники

Мошенники звонят, представляются сотрудниками мобильного оператора и утверждают, что договор на обслуживание абонента скоро заканчивается и связь отключат. Чтобы якобы избежать этого, мошенники предлагают продлить договор через СМС-код, который приходит во время звонка. С его помощью злоумышленники входят в личный кабинет на "Госуслугах". После этого они получают персональные данные для кражи денег с банковских счетов, оформления кредита, продажи на нелегальных форумах и вовлечения в другие преступные действия. Схема спланирована таким образом, что во время разговора злоумышленник не упоминает деньги и создает иллюзию заботы о клиенте, чтобы убедить выполнить действия, которые могут привести к финансовым потерям.

Какие риски такая схема несет для пользователей

Один из рисков для пользователей - утечка персональных данных, следовательно, потеря контроля над средствами и доступа к личным кабинетам на различных платформах. После передачи сведений клиент сотового оператора не может контролировать свой аккаунт на "Госуслугах", чем обязательно воспользуется мошенник. Например, оформит кредиты или микрозаймы с помощью чужих паспортных данных.

Мошенник может взломать другие приложения и соцсети, чтобы получить личную информацию: фото, видео, переписки для дальнейших махинаций и шантажа.

Как понять, что звонит мошенник

Опытные мошенники знают, как эмоционально воздействовать на людей и получить желаемую информацию. Под видом представителя сотового оператора они предлагают продлить договор или подключить дополнительные услуги, чтобы не было сомнений, что звонок поступил от компании. Если клиент отказывается, мошенник может поставить ультиматум и пригрозить отключить телефон от связи.

Разговор спланирован так, чтобы клиент не успел оценить ситуацию и поддался на уловку. Далее мошенники запугивают потерей связи, после чего сразу предлагают быстрое решение проблемы - предоставить необходимые данные. Клиент, находясь в замешательстве, стремится быстрее решить проблему и легко передает мошенникам всю информацию.

Как защититься от такой схемы

Для защиты от мошенников, выдающих себя за сотрудников мобильных операторов, рекомендуется соблюдать меры безопасности. В случае такого звонка необходимо сразу прервать разговор. Не сообщать данные карт, коды из СМС, логин и пароль для входа в личный кабинет, другую конфиденциальную информацию.

Основное правило - не передавать по телефону код из СМС. Информацию можно проверить в личном кабинете на сайте или в приложении мобильных операторов. Многие компании отказались от личных звонков клиентам для решения вопросов.

Что делать, если вас уже обманули

Если мошенники получили код из сообщения, а сим-карта перестала работать, необходимо срочно связаться со службой поддержки и прийти в офис оператора для перевыпуска карты.

Кроме того, с помощью браузеров и антивирусных программ можно отслеживать, какие учетные данные были утеряны, чтобы своевременно их заменить.