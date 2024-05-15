На западе Камчатки река подтопила придомовые территории

Вышедшая из берегов река Большая Воровская в Соболевском районе Камчатки подтопила четыре придомовые территории. Спасатели готовятся оказать людям помощь, если того будет требовать обстановка, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прошедшими сильными дождями и усилением снеготаяния, утром 15 мая в реке Большой Воровской у села Соболево Соболевского муниципального района уровень воды поднялся до отметки опасного гидрологического явления 325 сантиметров, превысив ее на семь сантиметров. Возможен подъем воды на 5-10 сантиметров до утра 16 мая. В данный момент подтоплены четыре придомовые территории. Подтопленных домов нет. Если рост уровня воды в реке Большой Воровской продолжится, спасатели будут готовы оказать людям необходимую помощь. Ведется непрерывный мониторинг паводковой обстановки", - говорится в сообщении.

Соболевский район Камчатки находится в 210 км от краевой столицы и регулярно оказывается в зоне подтопления из-за поднятия уровня воды в реке Большая Воровская. В нем проживает около двух тысяч человек, в 2022 году из-за паводка село Соболево было отрезано от остальных районов полуострова. Власти региона разработали проект дамбы, которая будет защищать населенный пункт от ежегодных подтоплений.