Ракетную опасность объявили в Белгороде

Сирена ракетной опасности в 13-й раз за день была запущена в Белгороде и Белгородском районе.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Позже Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

Сирену запустили в 13-й раз за день в 20:47 мск.

В новость внесены изменения (21:02 мск) - добавлена информация об отмене сигнала ракетной опасности.