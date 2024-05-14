Давшего взятку генералу Кузнецову отправили под арест

Басманный суд Москвы принял решение об аресте фигуранта по делу о даче взятки начальнику управления кадров Минобороны Лева Мартиросяна, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Он пробудет в СИЗО до 12 июля.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Сейчас он находится под стражей.