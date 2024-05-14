Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в Белгородском районе после отражения воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — добавил Гладков в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили шесть управляемых авиабомб, два реактивных снаряда и один беспилотник ВСУ.