В Чебоксарах мужчина и девушка выпали из автобуса на ходу

В Чебоксарах пассажиры попали в больницу после того, как автобус неудачно остановился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Чувашии.

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Инцидент произошел возле остановки. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Чебоксар в Новочебоксарск, не остановился, но открыл дверь. После этого 43-летний мужчина и 20-летняя девушка выпали из салона.

Приехавшие на место медики доставили обоих в медучреждение. О характере их травм не сообщается. На данный момент пациенты находятся на амбулаторном лечении.

Правоохранители составили административные материалы в отношении водителя. Мужчина прошел освидетельствование. Выяснилось, что в момент аварии он был трезв.

До этого в Петербурге автобус ударился в припаркованный грузовик. В результате пострадали трое пассажиров, у них диагностировали ушибы. Известно, что авария произошла спустя пару часов после того, как водитель средства передвижения вышел на смену.