Супруги украли сейф с 91 млн рублей из офиса московской компании

Супружескую пару обвиняют в краже сейфа с 91 миллионом рублей из офиса компании в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным следствия, 27-летняя женщина, работающая в частной компании, взяла ключи от хранилища и передала их 25-летнему мужу. Мужчина пришел в помещение, обнаружил там сейф, однако не смог его открыть. Тогда мужчина положил металлический ящик в чемодан и выкатил его из офиса.

Момент кражи попал на видеокамеры. На кадрах виден обвиняемый, который катит чемодан по офису, а после вытаскивает его на улицу.

Закрытый сейф вместе с деньгами обнаружили у супругов дома. Пару задержали — мужчину отправили в СИЗО, а женщину поместили под домашний арест. Им предъявили обвинение по п. «б». ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупно размере).