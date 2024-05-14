В Москве сотрудница компании вместе с мужем украла с работы сейф с 91 млн рублей

Работница частной компании вместе с мужем похитила из офиса в Москве сейф с почти 91 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Супружеская пара похитила из помещения организации сейф с 91 млн рублей, - сказали в пресс-службе. - Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупно размере) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста".

В прокуратуре пояснили, что сотрудница частной компании взяла ключи от офиса и передала их своему супругу.

"Мужчина, прихватив с собой чемодан для криминальной добычи, зашел в офисное помещение, открыв его ключами, которые получил от сообщницы, нашел сейф, однако не смог его вскрыть. Тогда злоумышленник положил его в чемодан и вынес из помещения вместе с находящимися там деньгами", - пояснили в надзорном ведомстве столицы.

Похищенный сейф вместе с деньгами нашли у фигурантов дома. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.