Пьяные мужчины с перцовыми баллончиками избили школьников в Башкирии

В Башкирии двое пьяных мужчин напали на школьников во время фотосессии для выпускного альбома. Они избили учеников.

Пьяные мужчины избили школьников, которые фотографировались для выпускного альбома в Башкирии. По словам очевидцев, одиннадцатиклассники из Ишимбая фотографировались для альбома на улице. К ним на ВАЗ-2115 подъехали два мужчины. Шатаясь, они вышли из автомобиля и попросили у подростков сигарету. Ответ, что ребята не курят, им не понравился. Они набросились на выпускников, начали бить парней руками и ногами. После этого мужчины достали перцовые баллончики и распылили их школьникам в лицо, в том числе девочкам.

Также пострадали и проходившие мимо пенсионеры, которые хотели разнять драку. Пожилого мужчину напавшие ударили и повалили на землю. Четырех старшеклассников с места массовой драки на скорой увезли в больницу. У них диагностировали сотрясение и черепно-мозговые травмы. У остальных подростков – ожоги глаз от перцового баллончика, синяки и ссадины.

Родители пострадавших намерены заявить на напавших в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.