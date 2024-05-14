Петербургский «Человек-паук» украл из магазина товаров на 350 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге мужчина пролез по вентиляционной шахте в магазины электроники и украл товаров почти на 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в торговом центре на улице Юлиуса Фучика. 34-летний мужчина пробрался в здание по вентиляции после закрытия. В первом магазине злоумышленник украл 9 телефонов, 4 пары наушников, 4 карты памяти, SIM-карты и смарт-часы. После этого он снова забрался в шахту и пролез во второй магазин, где успел схватить планшет и ноутбук.

Скрыться преступнику помешала сработавшая сигнализация. Мужчина решил забраться в вентиляцию и спрятаться от полиции, однако его обнаружила служебная собака. При этом похититель отказался вылазить самостоятельно и правоохранителям пришлось разобрать потолок.

В результате мужчину задержали и арестовали. Прокуратура Фрунзенского района уже утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на кражу — вскоре суд вынесет ему приговор.