Супруге и дочери арестованного начальника Управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова стало плохо во время обысков в их доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обыски в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошли накануне. Кузнецова к тому моменту уже задержали, а жена и дочь остались дома. Во время визита силовиков у обеих резко ухудшилось самочувствие из-за стресса. Сам генерал незадолго до задержания выглядел обеспокоенным и жаловался на головную боль, отмечает канал.

Напомним, что о задержании начальника управления стало известно минувшей ночью. Следственный комитет РФ заявлял, что Кузнецова подозревают во взятке от представителей коммерческой организации. По версии следователей, он получал средства с 2021 по 2023-й год, во время работы на должности главы 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

Чем известен задержанный главный кадровик Минобороны Кузнецов

На данный момент Кузнецов арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время обысков у него дома нашли свыше 100 млн рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и прочее.