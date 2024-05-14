Актер Антон Чернецов попал в больницу из-за рухнувшей декорации на сцене театра

Актер Антон Чернецов ("Сапсан, я люблю тебя", "Мой путь", "Синдром кризиса") получил травму во время репетиции в учебно-театральном комплексе ГИТИС на юго-западе Москвы.

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Инцидент произошел накануне вечером, мужчину доставили больницу с раной стопы и ушибом пальца, передает MK.RU.

26-летний артист не был задействован в постановке, он пришел на репетицию спектакля "Дон Кихот" как гость. Декорация, изображавшая дом, упала ему на левую ногу.

Пока "скорая помощь" добиралась к театральному комплексу, персонал помог обработать рану. В больнице актеру наложили швы, от госпитализации он отказался.