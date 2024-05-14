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Верховный суд России подтвердил 25-летний приговор Кара-Мурзе

Верховный суд России подтвердил 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен в реестр иноагентов), осужденному за госизмену. Об этом сообщает «Интерфакс».

Верховный суд России подтвердил 25-летний приговор Кара-Мурзе
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Таким образом высшая судебная инстанция отклонила кассационную жалобу защиты на приговор.

Летом 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции не нашел нарушений в судебном решении и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы осужденного.

17 апреля того же года Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о Вооруженных силах России. Он получил 25 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

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