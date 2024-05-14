Мосгорсуд утвердил приговор мужчине, убившему возлюбленную 247 ударами ножа

Московский городской суд оставил в силе приговор Владимиру Маклакову, которого осудили по делу об убийстве своей возлюбленной и об угрозах сотрудникам правоохранительных органов. Об этом во вторник, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— С учетом позиции прокуратуры Москвы Московский городской суд оставил без изменений приговор Владимиру Маклакову, осужденному за убийство своей возлюбленной, — сообщила собеседница «ВМ».

Согласно материалам дела, инцидент произошел в прошлом году в квартире дома на улице Полины Осипенко. Маклаков зарезал 34-летнюю женщину, нанеся ей при этом 247 ударов ножом. Впоследствии осужденный угрожал ножом и прибывшим на место преступления полицейским.

Приговором суда Маклакову назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Другой случай произошел 13 мая. Ночью в селе Долматово городского округа Домодедово между приятелями произошла потасовка на почве ссоры. Выйдя из себя, злоумышленник схватил нож и, ударив им знакомого, скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в медицинском учреждении.