Спасатели нашли тело шестнадцатой погибшей на месте обрушения дома в Белгороде

Число погибших в результате обрушения дома в Белгороде достигло 16: спасатели обнаружили тело еще одной женщины.

© Vse42.ru

В Белгороде спасатели нашли тело еще одной женщины на месте обрушения подъезда многоквартирного дома, об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Таким образом, в общей сложности число погибших в результате разрушения части здания возросло до 16 человек.

Ранее редакция VSE42.Ru писала о 15 погибших в результате обрушения стены подъезда в многоквартирном доме в Белгороде. Помимо этого, в ходе спасательных работ на сотрудников экстренных служб обрушилась крыша.