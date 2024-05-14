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Красноярец устроил наркоферму на чердаке дачного домика, его задержали

Ранее судимый житель Красноярского края стал фигурантом двух уголовных дел после того, как полицейские обнаружили на территории его собственности наркоферму. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Россиянин устроил на чердаке дачного домика наркоферму и стал фигурантом уголовного дела
© Газета.Ru

Подозреваемого задержали в его квартире на улице Сергея Лазо. В квартире по месту прописки правоохранители нашли марихуану и гашиш весом более 60 граммов. После этого стражи порядка отправились в поселок Емельяново, где подозреваемый владеет землей и недвижимостью. На чердаке дачного домика полицейские нашли лабораторию по культивированию конопли.

«Во время обысков в помещении обнаружены и изъяты: лабораторное оборудование, полимерные пакеты, банки, контейнеры с наркотическим средством марихуана и конопля, общая масса которых составила около 7,5 килограмм», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый 1990 года рождения заключен под стражу.

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