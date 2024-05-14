В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину

В Брянской области задержали мужчину, который планировал выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии в составе проукраинской террористической организации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

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По данным ведомства, россиянин сам вышел на связь с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления и участия в ней.

В ФСБ отметили, что подозреваемого задержали при попытке выехать на территорию Украины. Против него возбудили уголовное дело.

До этого суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор трем последователям террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России). Суд установил, что осужденные собирались устроить подрыв административных зданий в регионе. До этого они через мессенджер Telegram связались с боевиками в Сирии. Те в свою очередь давали им указания.