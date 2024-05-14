Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Задержанный накануне начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

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По версии следствия, будучи главой 8-го управления Генерального штаба ВС РФ в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за «совершение определенных действий в их пользу». Согласно указанной ведомством части статьи, сумма полученных военным денег превышает 1 млн рублей.

Во время обысков по местам регистрации и проживания фигуранта были найдены денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и иные предметы роскоши. По ходатайству следствия Кузнецова заключили под стражу.

Напомним, что о задержании Кузнецова СМИ сообщили минувшей ночью. По информации ТАСС, расследованием уголовного дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ.

С 2010 по 2023 год Кузнецов занимал должность главы 8-го управления Генштаба ВС РФ. Этот орган занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны. С мая 2023 года занимал должность начальника Главного управления кадров МО РФ.