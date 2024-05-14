Готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ* приговорили к 18,5 года

Суд приговорил троих сторонников сирийских боевиков к 18,5 года колонии строго режима за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике с использованием самодельной взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.

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«За подготовку к террористическому акту, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористического организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание», - говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, преступники, изначально разделяя террористические взгляды, связались с боевиками в Сирии через мессенджер Telegram. После чего выбрали в качестве цели для подрыва одно из административных зданий Черкесска и приступили к подготовке теракта. Правоохранители задержали преступников в процессе сбора самодельного взрывчатого вещества.

Напомним, попытка теракта сторонников запрещенной в РФ организации «Исламское государство»* (запрещенная в РФ террористическая организация) была предотвращена в апреле 2022 года. При задержании были найдены элементы взрывчатки, план здания, в котором готовился теракт, а также зафиксирована переписка с боевиками.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.