Пытавшемуся подорвать поезд россиянину вынесли приговор

Новосибирский областной суд приговорил жителя Новосибирска к 12 годам заключения за попытку диверсии на железнодорожной станции «Сибирская» и сотрудничество с террористической иностранной организацией. Газета.Ru

«Новосибирским областным судом... признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет... также ему вменен штраф в размере 300 тыс. рублей», — говорится в заявлении. RT на русском

Осужденный — 48-летний мужчина, проживавший в Первомайском районе Новосибирска. Весной 2022 года он через интернет установил контакт и стал сотрудничать на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации, работа которой направлена против экономической безопасности и обороноспособности страны. Мужчина решил совершить диверсию 14 ноября 2022 года. В этот день он разместил емкость с зажигательным веществом на цистерне с дизельным топливом грузового поезда на железнодорожной станции «Сибирская» и поджег фитиль. К счастью, взрыва и пожара не произошло. Российская газета