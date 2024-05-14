Суд арестовал поставщика катеров для Минобороны

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ). Такое решение принято по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант». Об этом со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и картотеку арбитражных дел пишет РБК.

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Предприятие является частной верфью, которая строит буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, земснаряды, скоростные катера и катера на воздушной подушке. В том числе в рамках гособоронзаказа оно выпускает катера и корабли для Минобороны.