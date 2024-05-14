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Стая косаток потопила 15-метровую яхту в Гибралтарском проливе

Стая косаток протаранили парусную яхту Alboran Cognac в марокканских водах Гибралтарского пролива, после чего она затонула, пишет Reuters. Отмечается, что на борту 15-метрового судна находились два человека.

Стая косаток потопила 15-метровую яхту в Гибралтарском проливе
© РИА Новости

Они рассказали, что почувствовали удары по корпусу корабля, после чего вода начала просачиваться внутрь судна. Моряки подали сигнал бедствия спасательным службам, позже их подобрал нефтяной танкер и доставил в Гибралтар.

По данным портала Pais, атаковать яхту могли около 15 косаток субпопуляции «Глэдис», они обитают на севере Пиренейского пролива. За последние четыре года произошло семь аналогичных кораблекрушений из-за данного вида косаток.

Ранее группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружила новую популяцию косаток у берегов Калифорнии, отличающуюся необычным охотничьим поведением. Эта популяция предпочитает охотиться на крупных морских млекопитающих в открытых водах океана, что считается нетипичным для косаток.

Специалисты отмечают, что они уже встречались с представителями данной группы косаток, однако им не удалось ее идентифицировать. Предполагается, что они относятся к новой популяции, что подтверждается наличием необычных шрамов на их телах. Ученые считают, что те получили их во время схватки с акулами.

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