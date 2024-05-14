Чем известен задержанный главный кадровик Минобороны Кузнецов

Руководитель Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан. URA.RU собрало главную информацию о главном кадровике МО РФ.

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Арест Кузнецова

Кузнецова задержали 13 мая, сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. Он подозревается в уголовном преступлении. В доме и на рабочем месте генерал-лейтенанта был проведен обыск. Следователи просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Иные подробности дела не сообщаются.

На сайте московского 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка, которая сообщает, что Кузнецов Юрий Васильевич арестован. Данные совпадают с фамилией, именем и отчеством начальника главного управления кадров Минобороны России

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Официального подтверждения о задержании на данный момент нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Биография Кузнецова

Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 года в городе Рузаевка Мордовской республики. В 16 лет (в 1985 году) он уехал в Краснодар, чтобы поступить в Высшее военное училище имени генерала армии С. М.Штеменко. В 1990 году будущий управленец закончил обучение и пошел служить по контракту.

По его истечение, Кузнецов решил повысить свою квалификацию и подал документы в адъюнктуру Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве, чтобы дальше развиваться по карьерной лестнице. Окончание обучения отмечено 1998 годом.

Дослужившись до полковника Кузнецов поступил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Закончил обучение он в 2005 году.

Как Кузнецов стал главным кадровиком МО РФ

В начале своего пути Юрий Кузнецов работал на различных должностях службы защиты государственной тайны. В мае 2010 года Указом президента РФ Кузнецов был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Это подразделение занимается защитой государственной тайны.

Через 13 лет после этого — в мае 2023 года, президент Владимир Путин перевел его на должность руководителя Главного управления кадров Министерства обороны РФ. Сейчас Кузнецов является генерал-лейтенантом, заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук.

Какие награды у главного кадровика Минобороны России

Кузнецов множество раз награждался за успехи в службе различными медалями. Среди наград есть и три ордена: Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета.

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В начале апреля 2024 года Кузнецов вручил участникам спецоперации государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в московском реабилитационно-образовательном центре Вишневского. Всего было получено 35 наград. Среди них 16 орденов «Мужества» и 10 медалей за отвагу.

Также, более 60 военных получили жилищные сертификаты. Перед этим они прошли реабилитацию, переподготовку и заявили о желании продолжить службу.