Еще один снаряд упал рядом с обрушившимся подъездом в Белгороде

Рядом с домом в Белгороде, подъезд которого обрушился от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), упал еще один снаряд. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Снаряд в районе Харьковская Гора упал на следующий день после трагедии, 13 мая, — взрывная волна от него задела пострадавший от предыдущей атаки дом и нанесла ему новые повреждения. В результате жилую постройку могут признать аварийной и целиком расселить. При этом прежде речь шла лишь о расселении жильцов второго и третьего подъездов, сильнее всего пострадавших от выпущенного Украиной снаряда. Специалисты проведут повторную экспертизу и через неделю вынесут вердикт, понадобится ли расселять все 10 подъездов, в которых живут около тысячи человек, или можно ограничиться лишь разрушенными.

Жильцы поврежденного дома в Белгороде могут не вернуться в квартиры

12 мая подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У». Сообщалось о планах по восстановлению разрушенной части здания по прежнему проекту, поскольку первоначальный осмотр и 3D-сканирование показали, что остальные части дома в порядке и пострадавших белгородцев можно возвращать в квартиры. Предполагалось, что работы по обойдутся примерно в 350 миллионов рублей, обеспечить финансирование был намерен Минстрой.