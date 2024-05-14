СМИ: следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте в рамках уголовного дела Юрия Васильевича Кузнецова — полного тезки начальника главного управления кадров Минобороны России, сообщили РИА Новости в суде.

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«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — рассказал собеседник агентства.

Как говорится в сообщении на сайте суда, заседание было назначено на 18:25 понедельника, результат рассмотрения материала на данный момент не опубликован.

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Ранее ряд сообщалось о следственных действиях в отношении начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

На сайте Минобороны Кузнецов значится в качестве начальника главного управления кадров министерства, воинское звание — генерал-лейтенант. В 2010 году он был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба (данный орган военного управления Генштаба возглавляет Службу защиты государственной тайны, фактически занимается технической защитой информации). Управление кадров Минобороны возглавил год назад, в мае 2023 года.